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Brent подорожала до $101,98 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в среду, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 17:48 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,4 (1,39%), до $101,98 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 (0,4%), до $89,8 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,186 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина за неделю выросли на 382 тысячи баррелей, дистиллятов - понизились на 42 тысячи баррелей. Эксперты ожидали снижения первого показателя на 1,7 млн баррелей, второго - на 2,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 444 тысячи баррелей. Неделей ранее они выросли на 553 тысячи баррелей.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с поставками топлива с Ближнего Востока. По данным Vitol, в последние 7-10 дней танкеры вывозили с Ближнего Востока нефть в объеме порядка 12 млн баррелей в сутки (б/с) и 2 млн б/с нефтепродуктов. Тем временем советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Нагди заявил, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты.

Утром 7 октября силы хуситов обстреляли международный аэропорт Адена двумя баллистическими ракетами и несколькими беспилотниками, начиненными взрывчаткой. Одна из ракет упала рядом с ВПП за несколько минут до того, как должен был приземлиться рейс авиакомпании Yemenia из Каира. Власти приняли решение перенаправить самолет в Джидду в Саудовской Аравии.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают опасения сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана. Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

"Ураган станет неприятной новостью для нефтяного рынка, увеличив риски перебоев в добыче и переработке топлива в момент, когда рынку и так хватает проблем в плане предложения", - отметил старший аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Brent Vitol WTI Иран США Минэнерго хуситы
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