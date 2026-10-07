Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду в связи с опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана.

Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $101,49 за баррель, что на $0,91 (0,9%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,26 (0,26%) до $100,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,69 (0,77%) до $90,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,01 (0,01%) до $89,44 за баррель.

Шторм является "дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка, повышающим риск перебоев в добыче и переработке в момент, когда проблем с предложением и так хватает", говорит главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 2 октября, на 2,09 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке, в частности, продолжающиеся атаки хуситов на объекты в Саудовской Аравии.

Саудовские силы ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении центральных районов королевства, сообщил в среду представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети Х.