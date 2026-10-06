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Нефть Brent торгуется около $98,2 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в значительном минусе вечером во вторник на фоне ослабления опасений относительно недостатка предложения на рынке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени дешевеют на $2,15 (2,14%), до $98,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,6 (1,79%), до $87,83 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 1,8%.

Давление на котировки оказывают сигналы о восстановлении поставок из ближневосточного региона. Экспорт нефти из стран Персидского залива (без учета Ирана) в сентябре достиг 81% от уровней, наблюдавшихся до начала американо-иранского конфликта, отмечает Reuters.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", пострадавшему от атак беспилотников в сентябре, достигли 5,8 млн баррелей в сутки.

Нефтедобывающие страны продолжают адаптироваться к ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, пишут аналитики ING. "Кувейт объявил, что его добыча составляет порядка 75% от докризисных уровней, тогда как Саудовская Аравия с ноября снижает отпускную цену на сорт Arab Light для азиатских покупателей, что свидетельствует об улучшении ситуации с предложением", - говорится в аналитической записке банка.

Увеличение экспорта из ближневосточных стран, сокращение импорта нефти Китаем, а также рост поставок со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, указывают на возможность формирования избытка предложения на рынке, полагает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. При этом, по его словам, трейдеры не спешат учитывать такой сценарий в ценах, поскольку восстановление поставок может оказаться кратковременным.

Между тем правительственные войска Йемена отбили у хуситов ряд районов у Баб-эль-Мандебского пролива.

Несмотря на позитивные новости, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Накануне стало известно, что хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, аэропорт Абха, а также нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рабихе.

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