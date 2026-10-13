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В Казахстане нефтедобыча в январе-сентябре упала на 8,3%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане за первые три квартала 2026 года добыча нефти упала на 8,3% в годовом исчислении и составила 69,4 млн тонн, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

"В текущем году экономика Казахстана развивается в условиях ряда сдерживающих факторов. Во-первых, это сокращение добычи нефти и отрицательный вклад нефтяного сектора в рост ВВП. По итогам 9 месяцев текущего года добыча нефти сократилась 8,3% и составила 69,4 млн тонн", - сказал он.

Казахстан Серик Жумангарин
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