ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 год

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аналитики ОПЕК шестой месяц подряд понижают свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год: теперь они ожидают его увеличения всего лишь на 0,18 млн б/с - до 105,72 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 0,38 млн б/с. Таким образом оценка была понижена на 200 тыс. б/с.

По оценке аналитиков ОПЕК, суммарный спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, в 2026 году составит 59,6 млн б/с с учетом общего прироста потребления в 0,39 млн б/с (предыдущий прогноз - 0,49 млн б/с). Нефтяной спрос в ОЭСР ожидается на 210 тыс. б/с ниже, чем год назад, (предыдущий прогноз - падение на 110 тыс. б/с) и составит 46,12 млн б/с.

Пересмотр обусловлен снижением прогноза роста спроса в американских странах ОЭСР - с 290 тыс. б/с до 200 тыс. б/с. Кроме того, изменены ожидания в отношении Китая: если месяц назад аналитики альянса ожидали символического роста спроса в стране по итогам года - на 10 тыс. б/с, то в актуальном отчете уже прогнозируется снижение на 60 тыс. б/с.

Аналитики альянса немного повысили оценку спроса на нефть в первом квартале - до 106,3 млн б/с, но понизили прогнозы на второй, третий и четвертый кварталы - до 102,58 млн б/с, 106,25 млн б/с, 107,73 млн б/с соответственно.

Актуальные оценки ОПЕК мирового спроса на нефть: в 2025 году - 105,54 млн б/с (предыдущий прогноз - 105,46 млн б/с), в 2026-м - 105,72 млн б/с (ранее - 105,84 млн б/с), в 2027-м - 108,28 млн б/с (ранее - 108,19 млн б/с).

Таким образом, аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 2,55 млн б/с, что на 190 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 2,36 млн б/с. Ожидается, что спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 2,01 млн б/с (предыдущий прогноз - 1,92 млн б/с), в странах ОЭСР - на 540 тыс. б/с (оценка сентября - 430 тыс. б/с).

По предварительным данным за август, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 36,6 млн баррелей - до 2,808 млрд баррелей. Это на 57,5 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 8,8 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 177,2 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в августе выросли к июлю на 29,5 млн баррелей, до 1,351 млрд баррелей, нефтепродуктов - на 7,1 млн баррелей, до 1,458 млрд баррелей.