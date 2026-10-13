Космические инвестиции в 2026 году впервые превысят $100 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в космическую сферу может впервые в истории превысить $100 млрд в текущем году, прогнозирует инвестиционная компания Space Capital, проанализировав данные о расходах за третий квартал, сообщаеьт Bloomberg.

Ключевым катализатором роста инвестиций аналитики называют IPO компании SpaceX, прошедшее этим летом и ставшее рекордным в истории. В ходе состоявшегося в июне размещения компания Илона Маска привлекла $75 млрд при общей оценке на уровне $1,77 трлн.

"Нам всем казалось, что рынок был дико перегрет в 2021 году, - отметил глава Space Capital Чед Андерсон, имея в виду бум сделок с участием SPAC-структур. - По сравнению с тем, что происходит сейчас, это была просто мелочь".

По его словам, рекордное IPO SpaceX привело к переоценке стоимости других компаний космического сектора. Кроме того, озвученный Маском план со временем отказаться от использования ракеты Falcon 9 вызвал опасения нехватки мощностей для вывода грузов на орбиту и подстегнул инвестиции в конкурентов SpaceX.

В частности, стартап Stoke Space Technologies Inc. привлек $1 млрд на разработку более тяжелой версии своей ракеты Nova. Крупнейший конкурент SpaceX, компания Blue Origin LLC, также привлекла минимум $10 млрд.

Дополнительную поддержку инвестициям оказывает большая заинтересованность в космических программах со стороны министерства обороны США, а также других государств, которые развивают собственные спутниковые сети и космическую инфраструктуру, добавил Андерсон.