Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2420 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник вырос после локальной выборочной фиксации прибыли игроками, общий настрой остается позитивным на фоне смягчения санкционного давления на Россию со стороны США из-за экономических проблем в Штатах; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $106 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2420 пунктов, обновив максимум закрытия с 19 июня.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2418,82 пункта (+1%, максимум сессии - 2431,1 пункта), индекс РТС - 908,55 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Северстали" (+5,8%), "Ростелекома" (+5,2%), АФК "Система" (+5,1%), "ММК" (+4,2%), МКПАО "Озон" (+4%), но просели после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие бумаги "Татнефти" (-2,2%, до 661,3 рубля; выплаты - 32,88 рубля на акцию каждого типа).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составил 83,8675 руб. (-4,78 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+3,1%), "Яндекса" (+2,8%), "Полюса" (+2,7%), "ВК" (+2,7%), "Газпрома" (+2,5%), ВТБ (+2,3%), "Московской биржи" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Т-Технологии" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "Русала" (+1,2%), "ИКС 5" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин больше нацелен на урегулирование украинского конфликта, чем президент Украины Владимир Зеленский. "Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский", - сказал он журналистам в Вашингтоне. По мнению Трампа, "нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку". "Наверное, они оба хотят закончить сделку, но не знают как. Мы им с этим поможем", - заявил позже президент США.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что договоренность РФ и США по российскому дизелю принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители. "ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители, а СМИ, распространяющие "фейк-ньюс", не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа - Америка прежде всего, всегда!" - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник, комментируя договоренности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из РФ в США. "Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждениями Трампа о достижении соглашения об энергоперемирии между РФ и Украиной заявил, что контакты по этому поводу продолжаются. При этом он порекомендовал все вопросы по поводу данного заявления адресовать Трампу.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил во вторник, что договоренности с США, открывшие возможность для экспорта российского дизельного топлива на мировые рынки, поддержат платежный баланс РФ, а бюджету страны принесут косвенную выгоду - через налоговые поступления от нефтяников.

"Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту, это важно для нашего платежного баланса и для компаний, в первую очередь, конечно", - сказал Силуанов журналистам в Госдуме в ответ на просьбу прокомментировать плюсы от "дизельной сделки".

Отвечая на вопрос, получит ли дополнительные доходы бюджет, министр сказал: "Нет, у нас нет экспортных пошлин на дизель". "Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему", - подчеркнул глава Минфина.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи закрепился выше 2400 пунктов при относительно высоком объеме торгов, причем по оборотам лидировали бумаги "Яндекса", отыгрывавшие потери, понесенные ранее из-за атак БПЛА на дата-центры компании. Также спросом пользовались акции нефтегазовых компаний на фоне высокой нефти и обновивших максимумы с 2022 года цен на газ.

При сохранении положительной динамики российского-американского диалога, закрепление индекса МосБиржи выше рубежа 2400 пунктов может дать сигнал к дальнейшему движению в район 2450-2500 пунктов, считает Федосов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что целью роста индекса МосБиржи выступает рубеж 2500 пунктов на фоне поддержки от геополитических и монетарных надежд.

Нефть Brent находится вблизи сопротивления $107 за баррель в условиях сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, рисков новых атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Давление на цены, в то же время, оказывают ожидания увеличения мирового предложения нефтепродуктов после объявления о сделке по поставкам дизеля из России в США. ОПЕК в своем ежемесячном отчете во вторник при этом понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год до 180 тыс. б/с против 380 тыс. б/с и повысила прогноз на 2027 год до 2,55 млн б/с против 2,36 млн б/с, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные продажи, которые проходили на фоне все еще высоких цен на нефть, а также осторожности в сезон начала квартальных отчетностей. Рынок США при этом, в отличие от европейских площадок, остается у рекордных максимумов ввиду меньшей зависимости от импорта дорогих энергоносителей. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили рост на надеждах на улучшение геополитического фона в украинском конфликте после сообщений западных СМИ о готовящемся мирном соглашении, а также после заявлений зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о более низком росте потребительских цен в сентябре по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 23 октября, при этом смягчение тона регулятора стало бы дополнительным позитивом для акций, считает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, настроения среди инвесторов неоднозначные, в любой момент агрессивные покупки могут смениться паническими продажами (и наоборот), но пока индекс МосБиржи с сентября обновляет локальные максимумы. Это говорит о сохранении на рынке среднесрочного "бычьего" тренда, начавшегося еще в сентябре. Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова говорят о том, что государство видит запас прочности для российской экономики в виде высоких цен на нефть, с одной стороны, и заключенной на днях "дизельной сделки" с президентом США Трампом, с другой. По словам министра, сделка обеспечит положительное влияние на российскую экономику, так как улучшение финансовых результатов экспортёров топлива обеспечит больше налоговых поступлений в бюджет, а дополнительный приток валюты от экспорта дизтоплива положительно отразится на платёжном балансе.

На этом макроэкономическом оптимизме индекс МосБиржи вполне способен обновить максимумы с начала года и завершить 2026 год на отметках, близких к 2450-2500 пунктам.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции "РусГидро" (+5,5%), вероятно, в связи с прогнозами Минэкономразвития о повышении тарифов на электроэнергию в 2027 году более чем на 14%. Во вторник индекс МосБиржи покажет движение в интервале 2350-2450 пунктов, заключила Мильчакова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, DAX просели на 0,1%, CAC 40 вырос на 0,4%), снижаются США (индексы акций к 19:00 мск просели на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке цены Brent вечером во вторник отыграли часть дневных потерь после выхода отчета ОПЕК и роста обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:02 по московскому времени во вторник составила $105,69 за баррель (-0,9% и +1,8% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $93,93 за баррель (+0,2% и +2,1% накануне).

Атаки на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива привели к усилению опасений в отношении безопасности инфраструктуры и транспортных маршрутов в районе Персидского залива, пишет Trading Economics.

Между тем аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 190 тыс. баррелей в сутки - до 2,55 млн б/с, отметив необходимость восполнения запасов, истощенных из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они также шестой месяц подряд понизили прогноз на текущий год и теперь ожидают увеличения спроса всего лишь на 0,18 млн б/с вместо 0,38 млн б/с, согласно опубликованному во вторник отчету.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Куйбышевазот" (+8,9% и +8,7% "префы"), "РусГидро" (+5,5%), "Распадской" (+5,5%), расписки "О'Кей" (+5,3%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+5,1%), МКПАО "Эталон" (+5,1%), ПАО "Группа Аренадата" (+5%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (-4,1%), ПАО "Таттелеком" (-4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,8%) и просевшие после отсечки полугодовых дивидендов бумаги "Газпром нефти" (-3,5%, до 604,4 рубля; выплаты - 42,51 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 105,37 млрд рублей (из них 13,03 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 10,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").