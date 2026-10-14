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Сбер ждет сохранения ставки ЦБ по итогам октябрьского заседания совета директоров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров, которое должно состояться 23 октября, заявил журналистам первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

"Что касается динамики ключевой ставки, то мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений", - сказал Ведяхин в кулуарах бизнес-завтрака Сбера в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

По его словам, банк наблюдает спрос на оборотное кредитование и небольшие, краткосрочные инвестиционные проекты. При этом банк "не откладывает в сторону" и долгосрочные, энергетические проекты.

"Мы понимаем, что длина проекта гораздо больше, чем цикл изменения процентной ставки, поэтому говорим о следующем, что мы верим в тренд снижения ключевой ставки, а значит сейчас готовимся к длительным проектам, которые включим как только процентная и ключевая ставка (...) снизятся", - сказал Ведяхин.

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Решение по ставке в октябре примут на основе поступающей информации, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Хроника 16 февраля 2024 года – 14 октября 2026 года Ставка ЦБ РФ
Александр Ведяхин ЦБ РФ Сбербанк Банк России
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