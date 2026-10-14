МЭА ухудшило оценку падения мирового спроса на нефть в 2026 году на 116 тыс. б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения на 2,5 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 116 тыс. б/с.

"Последствия войны с участием Ирана (против Израиля и США - ИФ) продолжают оказывать давление на мировые рынки. В третьем квартале объемы поставок сократились на 3,7 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации по сравнению со спадом на 5 млн б/с во втором квартале", - пишут в МЭА.

"В течение большей части первых шести месяцев конфликта мировой спрос оставался на уровне, близком к показателям 2019 года, однако сейчас ожидается его рост по мере увеличения поставок из стран Персидского залива. Тем не менее, по нашим оценкам, рост потребления выйдет в положительную зону не ранее марта 2027 года", - отмечено в отчете.

Согласно актуальному отчету, агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,99 млн б/с (предыдущая оценка - 104,95 млн б/с), в 2026-м - 102,38 млн б/с (ранее - 102,45 млн б/с), в 2027-м - 104,38 млн б/с (ранее - 105,01 млн б/с). Таким образом, аналитики понизили свою оценку роста мирового нефтяного спроса в следующем году на 558 тыс. б/с, до 2 млн б/с.

По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 795 тыс. б/с, до 45,54 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 636 тыс. б/с, до 45,69 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,82 млн б/с, до 56,84 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало снижение на 1,87 млн б/с, до 57,49 млн б/с). Согласно оценкам на 2027 год, спрос в странах ОЭСР вырастет на 220 тыс. б/с, до 45,76 млн б/с (ранее - на 290 тыс. б/с, до 45,98 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,78 млн б/с, до 58,62 млн б/с (ранее - на 2,27 млн б/с, до 59,02 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в сентябре сократились на 10 млн баррелей, опустившись ниже 7,8 млрд баррелей. Падение обусловлено снижением запасов на суше - на 113 млн баррелей, опередившее их рост в танкерах - на 103 млн баррелей.