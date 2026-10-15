Нефть Brent подешевела до $104,3 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, а также усилия США по снижению расходов на транспортировку нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составляет $104,3 за баррель, что на $1,76 (1,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,37 (0,35%), до $106,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,09 (1,15%), до $94 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,95 (1,01%), до $95,09 за баррель.

Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде заявил, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты из стран, на которые распространяются ограничительные меры, сообщила исследовательская Energy Aspects. Эта мера призвана снизить рекордные ставки фрахта и способствовать уменьшению цен на нефтяном рынке.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что экспорт нефти из стран Персидского залива в сентябре вырос на 4,4 млн баррелей в сутки и достиг примерно 75% уровня, наблюдавшегося до начала американо-иранского конфликта.

"Нефть продолжает поступать к покупателям через альтернативные маршруты и различные логистические схемы, - отметила руководитель отдела анализа рынка Phillip Nova Приянка Сачдева. - Эти обходные пути помогли предотвратить более серьезный шок на стороне предложения, однако они сопряжены с более высокими затратами и делают мировые поставки нефти уязвимыми для дальнейших перебоев".

Безопасность движения судов в районе Ормузского пролива по-прежнему вызывает тревогу. По меньшей мере 10 торговых судов подверглись атакам в районе Ормузского пролива с минувшего воскресенья, согласно данным Международной морской организации ООН и Управления морских торговых перевозок Великобритании. Это является рекордным показателем с момента начала боевых действий в регионе.

Продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию поддерживают опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. В среду министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.

"Интенсивность военных действий на Ближнем Востоке повысилась, что создает угрозу для дальнейших перебоев в поставках", - говорится в аналитической записке ANZ.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 19:00 по Москве. Оценки Американского института нефти показали сокращение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 9 октября, на 11,1 млн баррелей.