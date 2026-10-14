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В "РусГидро" заявили об обсуждении с кабмином поддержи новых инвестпроектов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Принятые ранее правительством РФ меры поддержки "РусГидро" дали действенные результаты, рассказал журналистам член правления компании Сергей Теребулин в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2026).

"Что касается дальнейшей поддержки, то сейчас речь идет скорее не о стабилизации или улучшении финансового состояния, а о поддержке новых инвестиционных инициатив, таких как строительство гидрогенерации", - отметил Теребулин.

"Там есть две известные проблемы. Это - финансирование строительства водохранилищ и собственно ДПМ для новых ГЭС. Вот это вот те два направления, которые мы сейчас стараемся с правительством обсуждать", - рассказал топ-менеджер.

На прошедшем в сентябре 2025 г. совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина были в целом одобрены все предложенные ранее меры поддержки "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции, говорил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Правительство приняло решение о направлении всей прибыли "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, сообщала компания в годовом отчете за 2025 г.

Принятые ранее меры поддержки работают как первый шаг. "Дивиденды, либерализация, компенсация тарифов. Суммарно это 450 млрд руб. на ближайшие пять лет", - оценивал результаты член правления компании Роман Бердников.

"РусГидро" надеется, что решение по финансированию строительства ГЭС через механизм ДПМ будет принято до конца 2026 г., говорил он в кулуарах ВЭФ-2026.

В октябре Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства об определении порядка привлечения и возврата инвестиций в строительство новых ГЭС и ГАЭС в рамках механизма ДПМ (договор о предоставлении мощности, предусматривает возврат инвестиций через платежи оптового энергорынка).

РусГидро
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