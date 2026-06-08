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Правительство решило направить прибыль "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли РусГидро в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, говорится в проекте годового отчета компании за прошлый год.

Инвестпрограмма "РусГидро" в 2026 г. вырастет на 16% по сравнению с 2025 г., до 390 млрд руб. В отчете говорится, что в 2026-2027 гг. компания в своей деятельности будет сфокусирована на территории Дальнего Востока. Параллельно с этим продолжится переход региона на рыночное ценообразование для ГЭС.

Благодаря завершению крупных строек и выходу на рыночные тарифы показатель EBITDA "РусГидро" до 2030-2035 гг. вырастет более чем в два раза с текущих уровней (в 2025 г. - 219,7 млрд руб. по МСФО), говорится в отчете.

"РусГидро" отмечает, что в долгосрочном прогнозе компания станет ключевым исполнителем проектов по строительству ГЭС, а также прогнозирует полный отказ от угольной генерации в ряде регионов Дальнего Востока и переход к статусу крупнейшего производителя "зеленой" энергии в России. Это в том числе позволит выйти на широкий рынок электроэнергии стран азиатско-тихоокеанского региона.

Долговая нагрузка "РусГидро" по итогам 2025 г. сохранялась на сбалансированном уровне, говорится в отчете. Соотношение чистый долг/EBITDA - 3,4x.

Согласно опубликованному в отчете графику погашения долга, пик платежей "РусГидро" по долгу придется на 2026 г. и составит 292,2 млрд руб., в 2027 г. компании придется выплатить по долгу 262,2 млрд руб., в 2028 г. - 153,8 млрд руб., в 2029 г. - 6,3 млрд руб., в 2030 г. - 64,9 млрд руб.

Ранее совет директоров "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 гг.

Весной замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил, что "РусГидро" не будет платить дивиденды, пока не стабилизируется финансово-экономическое состояние компании. "Пока там 2030 г. стоял в поручении (по результатам ВЭФ-2025 - ИФ)", - отвечал Грабчак на вопрос о возможном сроке возобновления выплат акционерам.

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2022 г.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

РусГидро
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