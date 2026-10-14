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Банкам дадут время до ноября для заключения договоров о маркировке звонков

Банкам дадут время до ноября для заключения договоров о маркировке звонков
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ попросило операторов связи до начала ноября не блокировать звонки от банков, которые не заключили с ними договора об оплате маркировки звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в РФ с 1 сентября 2025 года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова – вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юрлица должны заключить с операторами соответствующие договоры.

"Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован. Это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке", - сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам. Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников. Минцифры держит вопрос реализации постановления правительства РФ на контроле", - добавили в Минцифры.

Там напомнили, что закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу больше года назад – 1 сентября 2025 года.

"Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров", - отметил в Минцифры.

Пресс-служба подчеркивает, что маркировка звонков доказала свою эффективность: количество спам-звонков в России сократилось на 25-30%.

"По данным ВЦИОМ, почти половина россиян - 48% - заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов положительно оценивают 92% опрошенных", - сообщили в министерстве.

8 октября на форуме "Цифровые решения" главы операторов мобильной связи "большой четверки" заявили, что намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, не заключивших с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона, их вызовы не будут доводиться до пользователей.

Минцифры
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Банкам дадут время до ноября для заключения договоров о маркировке звонков

 Банкам дадут время до ноября для заключения договоров о маркировке звонков

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