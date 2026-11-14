Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Большая четверка" операторов мобильной связи и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили соответствующие договоры, сообщает в субботу Минцифры РФ.

"В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы", - говорится в сообщении министерства.

Теперь у абонентов при входящем звонке на экране смартфона будет отображаться название банка. "Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций", - поясняет Минцифры.

"Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций", - заявили в министерстве.

Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу больше года назад - с 1 сентября 2025 года. Это одна из мер защиты граждан от телефонного мошенничества. Маркировка является платной для инициатора вызова - вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

Некоторые крупнейшие банки отказывались от заключения договоров с операторами о маркировке. Из-за этого операторы собирались блокировать звонки от этих банков с 15 октября.

Однако 14 октября Минцифры РФ попросило операторов до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков. Позднее операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку вызовов.

Комментарии операторов

Операторы также сообщили о достижении договоренностей с банками.

"Мы достигли коммерческих договоренностей о внедрении системы маркировки со всеми банками, звонки от этих организаций теперь будут полностью соответствовать действующим требованиям законодательства. Это позволит нашим абонентам получать полноценный уровень сервиса, гарантируя прозрачность и безопасность входящих вызовов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона".

В ПАО "МТС" заявили, что оператор уладил формальности с банками. "Все кредитные организации начали исполнять требования закона и подключились к системе маркировки вызовов", - сказали в пресс-службе МТС.

"Вымпелком" (торговая марка "Билайн") еще в конце октября сообщал, что договорился о маркировке звонков со всеми крупнейшими банками.

В Т2 пока не ответили на запрос о комментарии.