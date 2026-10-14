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Решение о продлении моратория на выплату "Россетями" дивидендов пока не принято

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Решение о продлении моратория на выплату "Россетями" дивидендов пока не принято, сказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах РЭН-2026.

"Никакого (решения - ИФ) нет, пока не принято", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, решение о выплатах по итогам 2027 г. может быть принято до 2028 г. "Время есть для того, чтобы принять решение по дивидендам за следующий год (по итогам 2027 г. - ИФ)", - подчеркнул Грабчак.

"Минфин традиционно бюджет балансирует с учетом поступления дивидендов. Ну а дальше будет решаться в зависимости от состояния", - заявил чиновник.

Экономика"Россети" не будут платить дивиденды за 2025 годЧитать подробнее

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г., их размер был равен 20,5 млрд руб. (51% чистой прибыли по РСБУ). В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

На годовом собрании акционеров по итогам 2025 г. компания отмечала, что надеется на возврат к дивидендам "в ближайшее время - может быть, через год, через два".

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

Россети Минэнерго РФ
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