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Суд 12 ноября начнет рассмотрение заявления Сбербанка о банкротстве "Евротранса"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 12 ноября начнет рассмотрение заявления Сбербанка России о банкротстве ПАО "Евротранс", сообщается в арбитражной картотеке.

Финансовые трудности "ЕвроТранса" в последние месяцы стали одним из самых обсуждаемых сюжетов на долговом рынке, а их растущий масштаб вынуждает инвесторов просчитывать наиболее негативные сценарии развития событий. Первые проблемы с выплатами были отмечены еще в начале года, а с июля компания начала постоянно уходить в технические дефолты по купонным платежам, в качестве причины неизменно указывая "временную" нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

К началу сентября "ЕвроТранс" после серии технических дефолтов ушел в фактический дефолт по всему массиву публичного долга (десять выпусков биржевых и "зеленых" бондов, львиная их доля, согласно статистике ЦБ РФ, принадлежит физлицам). Также с середины июля компания перестала раскрывать информацию о выкупе "народных" облигаций, которую ранее публиковала еженедельно. Маркетплейс "Финуслуги", через который размещались эти бонды, заявлял, что компания не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа сообщил и о неисполнении "ЕвроТрансом" обязательств по выплате купона по одному из "народных" выпусков. О неисполнении обязательств по ЦФА "ЕвроТранса" регулярно сообщает платформа "А-Токен". Общая сумма основного долга по ЦФА, погашение которых на данный момент просрочено, составляет 3,3 млрд руб., сообщала компания в отчете, датированном 31 августа.

Ситуация осложнялась тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, сумма которых исчисляется десятками миллиардов рублей. Картину дополнила сентябрьская новость о задержании председателя совета директоров и крупного акционера компании Игоря Мартышова и ряда топ-менеджеров оператора по делу о хищении топлива.

С 18 сентября акции "ЕвроТранса" были переведены из котировального списка первого уровня "Московской биржи" в третий. В первом уровне листинга бумаги компании находились с момента IPO, которое прошло осенью 2023 года. Тогда по итогам сбора биржевых и внебиржевых заявок компания привлекла 13,5 млрд рублей, акционерами "ЕвроТранса", согласно его сообщению, стали около 20 тыс. инвесторов.

В июле АБ "Россия" сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом, что вызвало обрушение котировок акций компании. В августе с аналогичным заявлением выступил Сбербанк.

Мажоритарные акционеры компании (Игорь Мартышов, Николай Дорошенко, Сергей и Олег Алексеенковы) арестованы по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. На принадлежащие им 61% акций "ЕвроТранса" суд наложил арест.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Сбербанк ЕвроТранс
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