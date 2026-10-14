Дмитриев заявил, что экономическое взаимодействие РФ и США будет продолжено

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экономическое взаимодействие России и США будет продолжено, включая другие возможности, помимо сделки по дизелю, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает. Это не только сделка по дизелю, это и много других возможностей экономического инвестиционного сотрудничества с США, полезных как и России, так и Соединенным Штатам, так и глобальным рынкам", - сказал Дмитриев журналистам.

По его словам, такие примеры показывают, что санкции США в первую очередь вредят самим Штатам. Он отметил, что сейчас все больше и больше представителей администрации США понимают, что "закон Грэма" (о санкциях против России - ИФ) нанесет вред именно США в первую очередь. "Поэтому продолжим взаимодействовать с Соединенными Штатами по экономическим инвестиционным проектам и продолжим им разъяснять на конкретных примерах, что американские санкции в первую очередь вредят американскому народу", - сказал Дмитриев.

Он также отметил, что снятие санкций с российского дизеля имеет положительный эффект, в том числе для американской экономики: "Цены на дизель в Нью-Йорке упали на 5% при объявлении вот об этом сотрудничестве России и США".