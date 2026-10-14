Дмитриев не исключил трудностей с поставками в США российского дизеля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США получат дизельное топливо от России, несмотря на все возможные сложности при реализации договоренностей, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы будем работать над этим, потому что здесь мы начинаем с такой неблагоприятной позиции, с таким количеством ограничений. Мы понимаем: чтобы сделать эти поставки возможными придется решить много вопросов с реализацией соглашения. Но, работая вместе с американцами над этими вопросами, мы покажем, как мы можем действовать сообща и делать дела", - сказал он.

"Так что дизель в США поступит, и мы преодолеем все сложности", - отметил Дмитриев.

Он отметил, что российская экономика - в хорошем состоянии, а соглашение по дизелю позволит американским фермерам получить топливо по более низким ценам.

По его словам, Россия и США обсуждают и другие сферы экономического сотрудничества, и что санкционная политика Вашингтона, в первую очередь, вредит американским экономическим интересам. Сотрудничество США и России по дизелю откроет и другие возможности.

Дмитриев напомнил, что страны Европы, выступающее против соглашения по дизельному топливу, вместе с тем с 2022 году закупили у России энергоресурсов на $320 млрд."Так что мы видим лицемерие от Европы. Те, кто пытается выступать против России, сами покупают много российских природных ресурсов", - резюмировал он.