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Курс доллара и доходности гособлигаций США растут на данных по инфляции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Курс американского доллара и доходности гособлигаций США поднимаются на усиление ожиданий нового повышения ставок Федеральной резервной системой после выхода отчета о динамике цен в Штатах за сентябрь.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6% в сентябре.

В помесячном сравнении индекс CPI увеличился на 0,6% после повышения на 0,4% в августе, что совпало с прогнозом рынка.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении и на 0,3% к августу. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,5% и 0,2% соответственно. Месяцем ранее рост составил 2,4% и 0,3%.

Участники рынка теперь оценивают в 49,3% вероятность повышения базовой ставки ФРС на заседании в октябре. Перед выходом отчета такая вероятность оценивалась в 21,6%.

Доходность 10-летних казначейских бумаг подскочила на 9 базисных пунктов на новых данных, до 5,3%, приблизившись к максимуму с начала 2002 года, двухлетних - на 12 б.п., до 4,9%.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,43%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,33%.

Курс евро к доллару снижается на 0,5%, фунт стерлингов дешевеет на 0,3%. В паре с иеной доллар прибавляет 0,3%. До публикации отчета доллар слабо менялся к основным мировым валютам.

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