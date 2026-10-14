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Глава МВФ заявила, что проблему госдолга США не удастся решить только за счет ВВП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США не смогут решить проблему растущего государственного долга исключительно за счет экономического роста без корректировки налогов и бюджетных расходов, заявила на пресс-конференции в рамках ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она назвала страны с развитой экономикой, прежде всего США и государства Европы, лидерами по чрезмерной закредитованности, отметив, что рост доходностей их гособлигаций негативно сказывается на странах с низким уровнем дохода, вынуждая их ограничивать объемы собственных заимствований.

Отвечая на вопрос о том, нуждаются ли США в более жесткой налогово-бюджетной политике, Георгиева сказала, что уровни бюджетного дефицита и госдолга Штатов слишком высоки и их необходимо привести к более приемлемым показателям. По ее словам, в Вашингтоне очень полагаются на сильный рост экономики, рассчитывая, что это поможет сократить долг.

"В МВФ мы считаем, что рост, конечно, помогает, но он не сможет обеспечить необходимые изменения достаточно быстро", - сказала Георгиева, подчеркнув необходимость принятия дополнительных мер в сфере налоговой и бюджетной политики.

Необходимость более активных действий, направленных на сокращение госдолга, отмечалась и в вышедшем 14 октября докладе МВФ Fiscal Monitor. В документе говорится, что на фоне роста стоимости заимствований задержки в реализации таких действий лишь усложнят решение проблемы избыточной закредитованности в последующие годы.

Кристалина Георгиева МВФ США
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