В МВФ видят риски для мировой экономики в дорогой нефти, рекордном госдолге и буме ИИ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировая экономика находится под угрозой из-за устойчиво высоких цен на энергоносители, рекордных долгов государств, а также рисков, связанных с бумом инвестиций в искусственный интеллект, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

В ходе выступления в Сингапуре в среду в преддверии ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, которые пройдут на следующей неделе в Бангкоке, Георгиева заявила, что глобальная экономика находится под воздействием двух разнонаправленных сил - это шок в энергетическом секторе, вызванный сокращением предложения, и резкий рост спроса в экономике, связанный с развитием искусственного интеллекта. Совокупное влияние этих двух факторов существенно отличается от страны к стране, сказала она.

"Как покажет наш очередной обзор мировой экономики (WEO), который будет опубликован на следующей неделе, сильнее всего в этом году рост пострадает в странах, охваченных военными действиями", - заявила Георгиева, отметив Украину и регион Персидского залива.

Менее масштабное замедление роста наблюдается и в ряде других уязвимых стран - тех, которые зависят от импорта энергоносителей и располагают ограниченными возможностями бюджетной и денежно-кредитной политики для смягчения таких потрясений.

Но в некоторых странах экономический рост, вероятно, усилится благодаря ИИ, который стремительно превращается в один из ключевых факторов, определяющих положение стран в мировой экономике, отметила Георгиева.

"Мировые инвестиции в ИИ по отношению к ВВП достигнут и, вероятно, превысят уровень вложений в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей. По нашим оценкам, на оборудование для ИИ и связанную с ним технологическую продукцию уже приходится более одной десятой мировой торговли товарами, и эта доля продолжает расти", - заявила она.

Увеличение спроса, связанного с ИИ, поддерживает инвестиции, в частности, в таких странах как США, Китай и Индия, отметила Георгиева.

По ее словам, последствия энергетического шока для мировой экономики пока остаются сдержанными, однако цены на нефть по-прежнему держатся около $100 за баррель.

"Высокие цены на энергоносители толкают вверх инфляцию, процентные ставки и доходности гособлигаций", - отметила она.

Это способствует росту бюджетных дефицитов, госдолга и расходов на его обслуживание, добавила Георгиева.

В июле МВФ прогнозировал, что мировая экономика вырастет на 3% в 2026 году и на 3,4% в 2027 году. Георгиева в своем выступлении в среду не сказала, будут ли эти прогнозы изменены.