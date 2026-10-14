Netflix проведет крупнейшее с 2022 года сокращение штата

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, сокращает примерно 1 тысячу рабочих мест, что составляет около 6% штата компании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое соруководители компании Грег Питерс и Тед Сарандос направили сотрудникам.

Эти сокращения станут самыми масштабными с 2022 года, отмечает издание.

"Наша миссия - развлекать мир - амбициозна, и ее выполнение требует от нас дисциплинированности в выборе приоритетов для наших людей и ресурсов", - говорится в письме сотрудникам.

Решение о сокращениях принято на фоне жесткой конкуренции за внимание пользователей на медиарынке. Основная часть увольнений затронет подразделения, занимающиеся разработкой продуктов, технологиями, юридическими вопросами и кадрами.

На конец 2025 года штат Netflix насчитывал около 16 тысяч сотрудников, работающих на полную ставку.

С начала 2026 года капитализация Netflix упала почти на 25% (до $293 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил более 16%.