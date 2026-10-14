Предприятия ждут роста инвестиций в IV квартале почти во всех отраслях

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские предприятия ожидают роста инвестиционной активности в конце текущего года, свидетельствуют результаты опроса ЦБ РФ.

"Баланс ожиданий на IV квартал увеличился до максимального значения за три квартала, что предполагает рост инвестиционной активности", - говорится в опубликованном ЦБ "Мониторинге предприятий" (основан на результатах опроса 11,5 тыс. нефинансовых предприятий с 1 по 8 октября).

Ожидания предполагают расширение инвестиций по сравнению с третьим кварталом. Об ожидаемом росте инвестиций на IV квартал сообщили предприятия всех отраслей, за исключением розничной и оптовой торговли, строительства и добычи полезных ископаемых.

Обеспеченность кадрами в III квартале продолжила постепенно улучшаться, однако у существенного круга компаний сохраняется недоукомплектованность кадрами, пишет ЦБ. Планы по найму на IV квартал также повысились до максимальной отметки за три квартала.