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Банк России отметил снижение ценовых ожиданий бизнеса в октябре после роста с июля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания российских компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня второго квартала 2026 года, говорится в комментарии Банка России по итогам опроса предприятий.

Снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства. Повышенные ценовые ожидания наблюдаются в электроэнергетике и водоснабжении в связи с плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года, отмечает Банк России.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший - в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан ЦБ опубликует 21 октября.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 23 октября.

ЦБ отмечает увеличение деловой активности в октябре после трех месяцев снижения, а также ее возвращение к уровню начала года. Рассчитываемый регулятором индикатор бизнес-климата за месяц вырос до 1,2 пункта после отрицательного значения в сентябре на уровне минус 2,4 пункта. Положительную динамику показателя в октябре обеспечил рост текущих оценок и краткосрочных ожиданий бизнеса, пояснил ЦБ. Среди видов деятельности основной вклад в повышение индикатора в октябре внесли сфера услуг, торговля, транспортировка и хранение, а также обрабатывающие производства.

Хроника 07 июня 2024 года – 14 октября 2026 года Инфляция в России
Банк России ЖКХ ЦБ РФ
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