Инфляция в России с 6 по 12 октября составила 0,11%, годовая ускорилась до 7,22%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России инфляция с 6 по 12 октября составила 0,11% после 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 12 октября составил 1,01%, с начала года - 6,1%.

Таким образом, накопленная инфляция с начала года превысила нижнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%), который Банк России, вероятно, повысит на заседании 23 октября.

Из данных за 12 дней октября 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция в стране на 12 октября ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, если определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 7,02%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В октябре 2025 года недельная динамика оказалась сильно нерепрезентативной - указывала на рост цен на 0,84%, а по факту инфляция в октябре прошлого года составила 0,50%(расхождение было в основном из-за услуг зарубежного туризма, отсутствующих на тот момент в недельном наблюдении, которые сильно подешевели в октябре), поэтому именно в октябре целесообразно оценивать годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 6 по 12 октября практически не изменилась в цене (после снижения цен на 0,6% неделей ранее), в том числе помидоры стали дороже на 4,6%, бананы - на 0,5%, огурцы - на 0,4%. Одновременно снизились цены на морковь - на 2,0%, яблоки - на 1,8%, лук - на 1,3%, капусту - на 0,8% и картофель - на 0,3%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,4%, крупа гречневая - на 0,6%, мясо кур, рыба мороженая - на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное и соль - на 0,4%.

Снизились цены на сахарный песок - на 0,5% и рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 1,3%.

Цены на бензин с 6 по 12 октября практически не изменились, с начала года бензин подорожал на 21,4%, дизельное топливо - на 13,5%.

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 5%.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг после скачка неделей ранее за период с 6 по 12 октября выросли: на отопление - на 0,5% (с начала месяца на 13,2%), водоснабжение холодное и горячее - на 0,4% (с начала месяца на 15,7% и 14,6% соответственно), водоотведение - на 0,3% (с начала месяца на 17,4%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 12 октября на уровне 7,22%.

"За неделю с 6 по 12 октября 2026 года инфляция составила 0,11%. На продовольственные товары цены изменились на 0,21%, в том числе на плодоовощную продукцию околонулевые темпы роста цен (0,03%), на остальные продукты питания динамика цен составила 0,23%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг цены практически не изменились (0,02%)", - говорится в докладе министерства.

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября). Большинство экономистов при этом считает, что на конец 2026 года ключевая ставка будет на текущем уровне в 14,0%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.