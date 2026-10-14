Замедление инфляции в РФ до 4% в 2027 году требует выверенных решений по траектории ставки ЦБ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до 4% в 2027 году требует выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики отмечают, что после повышения тарифов на ЖКУ в октябре годовая инфляция превысила 7%. "Для того чтобы инфляция следовала траектории июльского прогноза Банка России (6-7% на 2026 год - ИФ), требуется дальнейшее значительное замедление текущего роста цен в устойчивой составляющей уже в ближайшее время. Это будет возможно только в случае более сдержанной динамики совокупного спроса, чем в прошедшие кварталы этого года, а также постепенного возвращения в строй производственных мощностей", - подчеркивают эксперты.

По их оценкам, в сентябре показатели устойчивой инфляции сохранились примерно на уровне 5-6%. "Баланс рисков на горизонте ближайших кварталов относительно базового прогноза Банка России по-прежнему смещен в сторону проинфляционных", - отмечают аналитики ЦБ.

Рынок труда, перегрев которого являлся одним из важных барьеров на пути более быстрого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, показав некоторые признаки охлаждения, вновь корректирует вектор, пишут эксперты.

"Наблюдаются признаки прерывания нескольких трендов, которые сформировались ранее в этом году. Так, показатель безработицы, который было развернулся в сторону медленного роста с исторических минимумов, в августе понизился (с поправкой на сезонность). Месячный рост номинальной зарплаты в июле ускорился до максимума с января, а планы предприятий по корректировке зарплат в этом году прекратили снижаться и несколько возросли в сентябре", - сказано в докладе.

В сочетании с ускорением роста корпоративного и потребительского кредитования в последние месяцы и ростом инфляционных ожиданий это может отражать "заметное смягчение денежно-кредитных условий в их восприятии населением и бизнесом", констатируют аналитики Банка России.

Они отмечают, что смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) будет идти постепенно в силу ряда причин.

"Поскольку снижение инфляционных ожиданий следует за замедлением инфляции с некоторым лагом, а также поскольку возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту произойдет только в 2029 году, уменьшение жесткости ДКП будет происходить постепенно. Полное возвращение к нейтральной ДКП в рамках базового прогноза (то есть в отсутствие новых длящихся шоков и при бюджетной политике в соответствии с текущими планами правительства) произойдет к 2029 году", - говорится в документе.

Ранее ЦБ оценивал уровень нейтральной ставки в размере 7,5-8,5% (такой диапазон в июльском прогнозе как раз стоит на 2029 год).