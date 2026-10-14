Рост цен на яйца в РФ с 6 по 12 октября ускорился до 2,6%, сахар подешевел на 0,5%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на яйца за неделю с 6 по 12 октября повысились на 2,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей (рост на 2,2%) подорожание ускорилось. С начала года цены на яйца стали выше на 12,2%.

Цены на мясо кур сохранили рост на уровне предыдущей недели – на 0,5%. С начала года курятина подорожала на 14,3%.

В то же время сахар продолжает дешеветь. На минувшей неделе, как и на предыдущей, цены на него снизились на 0,5%. Но по сравнению с началом года они выше на 23,2%.

Росстат также сообщил, что цены на овощные консервы для детского питания за неделю выросли на 0,7%, гречневую крупу - на 0,6%, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко и соль - на 0,4%, свинину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пастеризованное молоко, сметану, творог и печенье - на 0,3%, говядину, сливочное масло, сыры, кефир, пшеничные хлеб и муку, пшено, макаронные изделия - на 0,2%, подсолнечное масло, ржаной хлеб и вермишель - на 0,1%.

Кроме сахара, снизились цены на рис - на 0,2%, вареные колбасы и баранину - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.