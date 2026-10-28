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Рост цен на яйца в РФ с 20 по 26 октября замедлился до 1,3%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 20 по 26 октября повысились на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 2,3%. С начала года яйца подорожали на 16,2%.

Росстат также сообщил, что цены на мороженую рыбу за неделю выросли на 0,9%, мясо кур - на 0,7%, баранину, сметану, творог, гречневую крупу и соль - на 0,5%, сыры - на 0,4%, свинину, молоко, кефир, пшеничный и ржаной хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания и рис - на 0,3%, говядину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, вермишель - на 0,2%, сливочное масло, пшеничную муку и черный чай - на 0,1%.

В то же время цены на сахар-песок снизились на 1%. Причем снижение ускорилось, неделей ранее оно составляло 0,7%. Овощные консервы для детского питания подешевели на 0,3%, маргарин - на 0,2%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.

Росстат
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