Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как негативную динамику мировых фондовых рынков и коррекционное движение вниз мировых цен на нефть, так и опубликованные накануне Росстатом инфляционные данные.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2417,16 пункта (-0,18%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,7%.

Инфляция в России за неделю с 6 по 12 октября составила 0,11% после 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 12 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 октября ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, если определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 7,02%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Плодоовощная продукция с 6 по 12 октября практически не изменилась в цене (после снижения цен на 0,6% неделей ранее). Цены на бензин за этот период практически не изменились, с начала года бензин подорожал на 21,4%, дизельное топливо - на 13,5%.

Ценовые ожидания компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня II квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший - в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%). Повышенные ценовые ожидания в электроэнергетике и водоснабжении связаны с плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года.

Посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи на прошлой неделе в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Согласно публикации, озвученный Уиткоффом и Кушнером в ходе встречи с чиновникам Великобритании, Франции, Германии, ЕС, НАТО и Украины план предполагает передачу части активов в специальный финансовый инструмент под контролем Вашингтона. "Европейские чиновники предложение отвергли", - подчеркивает газета.

По словам американского источника издания, обсуждение использования российских замороженных активов велось в рамках работы над всеобъемлющим мирным соглашением, при этом механизмы высвобождения средств и их расходования остаются предметом этого обсуждения.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные о более значительном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост цен на 3,6%.

Ускорение инфляции может спровоцировать Федеральную резервную систему (ФРС) на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 октября, и трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов в 32,7%, по данным CME FedWatch. До публикации данных о сентябрьской инфляции такая вероятность оценивалась в 21,6%.

Тем временем рост экономической активности в США в сентябре - начале октября немного замедлился, тогда как ценовое давление усилилось, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром вновь демонстрирует умеренное снижение (-0,5%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 15 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,2-7,9%.

Мировые цены на нефть 15 октября утром также умеренно снижаются в рамках коррекции, но котировки сорта Brent остаются выше отметки $104 за баррель; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,66%, до $104,3 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,1%, до $94,04 за баррель.

Контейнеровоз и сухогруз, попавшие под удары Ирана, затонули в районе Ормузского пролива в среду, сообщает The Guardian. Сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды затонул недалеко от пролива в среду. Также ранее в среду в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что контейнеровоз столкнулся с миной при попытке пройти через запрещенную Тегераном для коммерческого судоходства зону и затонул после сильного пожара. По данным The Guardian, контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в среду после того, как накануне в него попал снаряд. Газета предполагает, что о нем шла речь в заявлении КСИР.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.