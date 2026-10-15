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Цивилев выступил за субсидирование SAF-топлива для укрепления спроса на него

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Производство и использование SAF-топлива (sustainable aviation fuel, с низким углеродным следом, производится на основе биосырья) имеет смысл субсидировать для стимулирования роста спроса на него, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики Сергей Цивилев.

Он отметил, что российские компании располагают технологиями производства экологически чистого топлива, и они не уступают зарубежным. При этом главный вопрос, по его мнению, - спрос на такое топливо.

"Конечно же, это топливо, в связи с тем, что технология сложнее, стоит дороже. Но мы должны считать и другие положительные экономические эффекты. На этом топливе расход меньше (...), есть и экологические аспекты, есть аспекты с эксплуатацией самих двигателей. И этими аспектами мы можем всю разницу не перекрыть. Значит, тогда дополнительно, вместе с министерством экономического развития, мы должны это субсидировать. Когда мы это все сложим (...), мы сможем создать большой спрос. Как только появится большой спрос, производители этой продукции за счет увеличения объёмов производства тоже смогут понизить цену на свое топливо", - считает он.

Сергей Цивилев Минэнерго
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