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Brent подешевела до $105,3 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе.

К 8:09 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,59%) до $105,30 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,14 (0,13%), до $105,92 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,68 (0,69%), до $97,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,88 (3,03%), до $97,97 за баррель.

Накануне существенную поддержку ценам WTI оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,557 млн баррелей из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом. Падение стало рекордным с февраля.

Товарные запасы бензина повысились на 3,518 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,527 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов бензина на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тревогу по-прежнему вызывает безопасность движения судов в районе Ормузского пролива. По меньшей мере десять торговых судов подверглись атакам в этом районе с минувшего воскресенья, согласно данным Международной морской организации ООН и Управления морских торговых перевозок Великобритании. Это максимальный показатель с момента начала боевых действий в регионе.

"Неопределенность на Ближнем Востоке и опасения по поводу стабильности поставок нефти через Ормузский пролив привели к тому, что рынок закладывает в цены значительную премию с учетом рисков", - написали аналитики ING.

По их мнению, успокоить рынок могло бы какое-то соглашение между США и Ираном.

Brent WTI Иран США
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