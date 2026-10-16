Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе достиг максимума с 2023 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дефицит баланса внешней торговли еврозоны в августе составил 16,1 млрд евро по сравнению с дефицитом в 1,7 млрд евро годом ранее и профицитом в размере 10,7 млрд евро в июле, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat.

Внешнеторговый дефицит еврозоны в августе стал максимальным с января 2023 года.

Экспорт товаров из валютного блока в августе вырос на 9,9% в годовом выражении, до 227,7 млрд евро. Импорт подскочил на 16,7%, до 243,8 млрд евро.

Дефицит внешнеторгового баланса за первые восемь месяцев текущего года составил 5,4 млрд евро против профицита в 90,9 млрд евро в январе-августе 2025 года. Экспорт за этот период увеличился на 2,1% (до 1,991 трлн евро), импорт - на 7,3% (до 1,996 трлн евро).

Объем торговли внутри еврозоны в январе-августе вырос на 5,4%, до 1,858 трлн евро.

Евросоюз в августе зафиксировал внешнеторговый дефицит в размере 25,2 млрд евро против профицита в 4 млрд евро в июле и дефицита на уровне 7,5 млрд евро в августе прошлого года.

Экспорт из ЕС в позапрошлом месяце вырос на 9,4% в годовом сравнении, в том числе в США - на 18,5%, в Китай - на 3,2%, в Великобританию - на 12,1%, в Швейцарию - на 11,8%. Импорт увеличился на 18,2%. Поставки из Соединенных Штатов повысились на 14,3%, из Китая - на 19,7%, из Великобритании - на 8,9%, из Швейцарии - на 15,1%.