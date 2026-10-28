Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 1,2%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии продолжает подъем на ожиданиях возобновления в ноябре переговоров по Украине, на новостях западных СМИ о возможном ослаблении антироссийских санкций США, а также на дорожающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $115,5 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 1,2%, обновив максимумы с июня.

К 09:01 индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2539,52 пункта, индекс РТС вырос на 1,2% до 993,41 пункта. Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+2,8%), МКПАО "Озон" (+2,6%), "Интер РАО" (+1,9%), "ИКС 5" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 октября, составляет 80,5307 рубля (+3,98 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Русала" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,1% "префы"), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "МТС" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Полюса" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли бумаги ПАО "Займер" (+0,9%, до 128,4 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 7,14 рубля на акцию.

Подешевели акции "НЛМК" (-0,6%).

The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что в США изучают возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это возможно в контексте усилий по "улучшению отношений США и России и помощи в прекращении военных действий" на Украине.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

"Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для продвижения переговорного процесса. Но и мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы", - заявил Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Тот же сказал, что его страна очень рассчитывает на помощь России в урегулировании ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. В частности, эмир выделил палестинскую проблему, где в Газе сохраняются гуманитарные проблемы.

Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на переговорах с Путиным выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний в страну.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку акций накануне оказали сообщения о состоявшихся телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Участники рынка могут воспринимать возобновление прямых контактов как положительный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Индекс МосБиржи в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2600 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При формировании негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2350-2500 пунктов, считает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что инвесторы позитивно отреагировали на новости о состоявшихся телефонных переговорах президента с лидерами Норвегии и Финляндии по украинскому кризису перед ожидаемой в ноябре встречей в Абу-Даби представителей России, США и Украины. Покупки, однако, ослабли после осторожных заявлений главы МИД Сергея Лаврова в отношении перспектив скорого урегулирования украинского конфликта.

Тем не менее, индекс Мосбиржи удерживается выше 2500 пунктов. Акции "Газпрома" достигли пика с начала июня, получив поддержку от заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о перспективе востребованности "Северных потоков" в случае поставок газа в Европу. Кроме того, Новак выразил уверенность в спросе на российский СПГ на мировых рынках даже после введения запрета на его импорт в ЕС (запланирован с 1 января 2027 года), что касается прежде всего "НОВАТЭКа", и упомянул возможное энергетическое сотрудничество России и США в Арктике, отметила Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,03-1,2% во главе с Nasdaq на фоне снижения цен на нефть, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, его итоги станут известны в среду вечеолм. Участники рынков склоняются к тому, что американский ЦБ в этот раз сохранит процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в октябре вырос до 91,7 пункта, сообщила исследовательская организация. В сентябре его значение составило 84,2 пункта, а не 81,9 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 81 пункта с прежде объявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в стране в сентябре снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Аналитики ожидали сентябрьские продажи на уровне 650 тыс. домов. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 680 тыс. домов, а не 684 тыс., как сообщалось ранее.

В Азии утром в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 6,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,03-0,4%).

Хорошие финансовые результаты технологических компаний за прошлый квартал вновь укрепили оптимизм в отношении ИИ, отмечают аналитики. Это способствовало подъему котировок акций технологическим компаний.

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили рост на сообщениях о новых ударах хуситов по Саудовской Аравии.

К 9:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $115,6 за баррель (-1,7% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 1,5% до $101,42 за баррель (-1,8% накануне).

Представитель хуситов Яхья Сари заявил об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии. "Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой по НПЗ в городе Рас-Таннур в Восточной провинции", - написал он в соцсети X. Там начался пожар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого пожелает. "Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась", - сказал Трамп на митинге в Техасе.

Днем ранее президент США заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами. "Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами", - заявил он на предвыборном митинге в штате Миссисипи.

Американский институт нефти API накануне сообщил, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста резервов на 0,8 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам сырья в стране выйдут позднее в среду.