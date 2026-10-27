Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Архивное фото Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские компании готовят отправку четвертого судна с дизельным топливом из РФ в США, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях 28-го министерского заседания Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В настоящее время (в пути в США - ИФ) три корабля. (. . .) Мы ожидаем (отправку четвертого танкера - ИФ) 28 числа", - сказал Новак.

Он отметил, что в целом общие договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа реализуются, несмотря на давление демократов в отношении сделок. Ранее сообщалось, что сенаторы и члены Палаты представителей от Демократической партии направили письма в ряд банков и морских портов с просьбой сохранять все данные о сделках с РФ на случай потенциального расследования дизельного соглашения с Москвой. В письмах подчеркивается, что соглашение по дизелю с РФ, по мнению конгрессменов, может нести риски в сфере национальной безопасности США.

"В целом, конечно, удивляет позиция демократов, которые высказываются или даже действуют не в интересах жителей Соединенных Штатов Америки", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, для поддержания стабильности на топливном рынке в РФ был введен запрет на экспорт ДТ: для производителей он должен был действовать по 31 октября 2026 года, для непроизводителей - до 31 января 2027 года.

Между тем в ходе телефонных переговоров 9 октября Путин и Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из РФ на американский и международные рынки. По итогам этого разговора OFAC США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из РФ частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

По словам Новака, три танкера с дизтопливом из России направились в сторону восточного побережья США 23 октября. Суммарный объем экспорта в октябре может составить 500 тыс. тонн, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти".