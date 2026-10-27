Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Решить проблему можно за счет постройки новых доков, считают в ведомстве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рыбопромысловые компании в ближайшие годы могут столкнуться с проблемами в ремонте судов, в том числе и тех, что построены по программе инвестквот, предупреждают в Росрыболовстве.

"В ближайшие годы отрасль столкнется с пиковыми нагрузками на судоремонт. Для рыбной отрасли любой простой судна означает прямую потерю уловов и нарушение сроков поставок продукции", - заявил заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев на круглом столе по вопросам судостроения в Совете Федерации.

По его словам, вопрос судоремонта, возможности быстро и недорого отремонтировать суда для отрасли критический. "Мы проанализировали, ситуация требует вмешательства: 20% судов (рыбопромыслового флота - ИФ) старше 40 лет, 53% находятся в возрасте 30-39 лет, при этом 84% совокупного дедвейта - на судах возрастом 20-45 лет", - сказал он.

Как считают в Росрыболовстве, для решения проблемы с судоремонтом необходимо строительство новых доков, особенно на Дальнем Востоке и в Северном бассейне. "Без этого новый флот, построенный по инвестквотам, физически не сможет эффективно работать, - полагает Яковлев. - Кроме того, необходима модернизация существующих мощностей. Важный инструмент также - интеграция и цифровизации отрасли. Нужен переход от разрозненных мощностей к интегрированным структурам, внедрение современных технологий. Это напрямую сократит время докового ремонта и минимизирует простои".

Как сообщил Яковлев, в составе российского рыбопромыслового флота числится 1 348 судов, из которых 768 занимаются выловом рыбы. Только 18% моложе 25 лет. Средний возраст судна на Дальнем Востоке - 30 лет, в Северном и Западном бассейнах - 28 лет, в Азово-Черноморском - 36 лет.

Напомнив, что с 2017 года в России действует программа строительства флота под инвестквоты, он подчеркнул, что этот механизм доказал свою востребованность: построено уже 58 судов, из которых 29 - рыбопромысловых, 29 - краболовов. На эти цели было распределено 98% долей крабовых квот, 70% долей квот маржинальных видов водных биологических ресурсов. Программа нацелена на обновление до 70% мощностей в двух основных бассейнах - Дальневосточном и Северном.

Однако, отметил он, инструменты поддержки судостроения со стороны самого рыбохозяйственного комплекса уже исчерпаны. "Сейчас необходимо сконцентрироваться на более традиционных методах повышения эффективности поддержки, а также на усилении ответственности верфей. Для судовладельцев важно не просто количество заложенных судов, а соблюдение сроков и ценовых обязательств верфей. Поэтому ключевой интерес бизнеса сегодня - это усиление контроля за исполнением обязательств судостроителями", - сказал замруководителя Росрыболовства.