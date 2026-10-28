Мессенджер Max в июле-октябре заработал более 700 млн рублей выручки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK впервые раскрыл выручку национального мессенджера Max: с июля по октябрь 2026 года она составила более 700 млн рублей, говорится в сообщении холдинга.

В нем отмечается, что в Max начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности.

Дневная аудитория нацмессенджера превышает 90 млн.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.