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Мессенджер Max в июле-октябре заработал более 700 млн рублей выручки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK впервые раскрыл выручку национального мессенджера Max: с июля по октябрь 2026 года она составила более 700 млн рублей, говорится в сообщении холдинга.

В нем отмечается, что в Max начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности.

Дневная аудитория нацмессенджера превышает 90 млн.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.

VK Max
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