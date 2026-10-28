Доля Сбера на аукционах ОФЗ не превышает 30% и сохранится на этом уровне

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает сохранения своей доли на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сейчас она не превышает 30%, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Что касается ценных бумаг и ОФЗ, то действительно наша доля составляет порядка 30%. В третьем квартале она даже несколько снизилась. Я оцениваю её порядка 25% (в выпусках за этот период - ИФ)", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в среду. Он отметил, что этот уровень соответствует доли Сбербанка в активах банковского сектора РФ (на Сбер приходится около трети активов системы).

Доля Сбербанка в аукционах ОФЗ по большей части меняется в зависимости от спроса других участников рынка на эти ценные бумаги, добавил финдиректор. "У нас есть определённые требования по доходности ОФЗ. Если они нас устраивают, мы бумаги приобретаем. Если нет, то мы в общем спокойно можем допустить снижение своей доли на рынке. У нас нет задачи во что бы то ни стало её поддерживать", - подчеркнул он.

Сбербанк учитывает в своих прогнозах планы Минфина по размещению ОФЗ. "Конечно, учитываем это в своих прогнозах и, наверное, где-то такую же долю будем в целом сохранять в будущем. Здесь каких-то оснований для того, чтобы радикально менять нашу стратегию, я не вижу", - подчеркнул Скворцов.