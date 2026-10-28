РФ обсуждает своповые поставки газа с Азербайджаном

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Азербайджаном и Ираном своповые поставки газа, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев, отвечая на вопрос, обсуждаются ли газовые свопы с Азербайджаном с учетом того, что эта страна поставляет газ в Турцию.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран. Вы знаете, что трубопровод в Иран идет через Азербайджан. У нас состоялась встреча министров энергетики трех стран. Мы договорились, что мы готовы все вместе решать этот вопрос к взаимной выгоде всех стран и с учетом интересов всех стран", - сказал он.

"Решения все приняты. Мы все за, руководители наших стран поставили перед нами такую задачу, и мы должны решение найти. Там есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся их решить. Этим занимаются уже компании, с российской стороны - "Газпром", - добавил министр.