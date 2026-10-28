Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,9 млн баррелей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе сократились на 1,892 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 3,87 млн баррелей, дистиллятов – понизились на 1,462 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение резервов нефти на прежнем уровне, сокращение запасов бензина на 0,9 млн баррелей и такое же снижение запасов дистиллятов, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 624 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 987 тыс. баррелей.