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ЦБ сохранил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на уровне 0,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков, она сохранена на уровне 0,5%, действующем с 1 июля 2025 года, говорится в сообщении ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

"В целом кредитование растет несколько быстрее ожиданий: задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, выросла на 10,3% г/г на 1 октября 2026 года, а требования к организациям - на 13,3% г/г", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что банки продолжают постепенно увеличивать показатель достаточности капитала: на 1 октября в целом по банковскому сектору он составил 13,7% по сравнению с 13,2% на начало года и 12,5% на начало 2025 года. "В связи с плановым увеличением надбавок к нормативам достаточности капитала на 0,75 п.п. для СЗКО и 0,5 п.п. для прочих банков с 1 января 2027 года, значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось", - поясняет ЦБ.

Банк России принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования. По оценке регулятора, это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

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