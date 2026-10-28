Поиск

ЦБ РФ сохранил на I квартал 2027 г. макролимиты по ипотеке и потребкредитам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, макропруденциальные надбавки по ним не пересматривал, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также сохранил макролимиты на I квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам, надбавки тоже по ним не менял.

Кроме того, сохранились макролимиты по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребкредитам под залог недвижимости.

ЦБ оценивает макропруденциальные буферы капитала на 1 октября 2026 года (в 1,1% от ипотечного портфеля и 7,2% от портфеля необеспеченных потребкредитов за вычетом резервов) как достаточные для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%

Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

 Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

 Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

Путин заявил, что инвесторы из Турции готовы выкупить часть доли в проекте АЭС "Аккую"

РФ призвала Африку переходить к альтернативным механизмам передачи фининформации

 РФ призвала Африку переходить к альтернативным механизмам передачи фининформации

Сбербанк допускает сохранение ставки ЦБ в декабре или снижение на 25 б.п.

Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря

 Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12616 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов