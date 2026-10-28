ЦБ РФ сохранил на I квартал 2027 г. макролимиты по ипотеке и потребкредитам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, макропруденциальные надбавки по ним не пересматривал, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также сохранил макролимиты на I квартал 2027 года по необеспеченным потребительским кредитам, надбавки тоже по ним не менял.

Кроме того, сохранились макролимиты по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребкредитам под залог недвижимости.

ЦБ оценивает макропруденциальные буферы капитала на 1 октября 2026 года (в 1,1% от ипотечного портфеля и 7,2% от портфеля необеспеченных потребкредитов за вычетом резервов) как достаточные для покрытия потерь банков в случае реализации стрессовых сценариев.