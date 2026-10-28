Центробанк установил макролимиты по длинным автокредитам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил на I квартал 2027 года макропруденциальные лимиты на выдачу целевых автокредитов со сроком возврата более 7 лет и нецелевых потребительских кредитов под залог автотранспортных средств свыше 5 лет, значения макропруденциальных надбавок по ним не пересматривал, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил это решение необходимостью ограничения возможности искусственного занижения банками долговой нагрузки заемщиков.

Кредитные организации с начала 2023 года существенно увеличили предоставление целевых автокредитов на срок свыше 7 лет, отмечает регулятор. Доля таких кредитов в выдачах выросла с 8% в II квартале 2022 года до 26% в II квартале 2026 года.

"Номинальное увеличение срока кредитования позволяет банкам искусственно уменьшить размер платежа по кредиту и занизить значение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Это создает условия для обхода установленных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Кроме этого, увеличение срока кредитования сопряжено с ростом кредитных рисков: повышается вероятность изменения финансового положения заемщика в течение срока действия кредита, со временем может снижаться ликвидность и стоимость залогового имущества", - подчеркивает ЦБ.

Он также обращает внимание на то, что на длительный срок также выдается значительная часть потребкредитов под залог автотранспортных средств (почти половина таких кредитов в III квартале 2026 года была выдана на срок более 5 лет). ЦБ отмечает, что по качеству обслуживания потребкредиты под залог транспортных средств соответствуют необеспеченным потребкредитам, выдача которых на срок более 5 лет ограничена.

Значения макролимитов по целевым автокредитам и по нецелевым потребкредитам под залог автомототранспортных средств, которые ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сохранены.