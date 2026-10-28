Рост цен на овощи и фрукты в РФ с 20 по 26 октября ускорился почти в два раза до 1,3%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на овощи и фрукты в РФ с 20 по 26 октября повысились на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился почти в два раза, неделей ранее он составлял 0,7%.

В частности, цены на помидоры выросли на 7,3% (на 6,3% неделей ранее), огурцы - на 2,8% (2,4%), картофель - на 1,6% (0,5%), бананы - на 1,4% (снижение на 3,1%), свеклу - на 0,2% (снижение на 0,5%).

В то же время цены на яблоки снизились на 1,8% (1,7%), капусту - на 0,9% (0,9%), морковь - на 0,8% (на 1,3%). Цены на лук не изменились.

В результате с начала года цены на свеклу выросли на 15,9%, лук - на 13,1%, морковь - на 12,9%, картофель - на 9%, капусту - на 6,1%, бананы - на 4,5%.

Цены на яблоки в настоящее время на 6,5% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 0,1% , на огурцы - на 42%.

В 2025 году плодоовощная продукция в РФ подешевела на 8,8%.