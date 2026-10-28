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Цены на бензин в РФ с 20 по 26 октября просели на 1,63%, ДТ подешевело на 0,05%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 20 по 26 октября снизились относительно предыдущей недели сразу на 1,63% после того, как понижались на 0,69% с 13 по 19 октября, символически росли на 0,01% с 6 по 12 октября, поднимались на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, не менялись с 22 по 28 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 26 октября составил 18,57% при общей инфляции за этот же период в 6,24%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 октября была на уровне 76,64 руб. (на 19 октября - 78,04 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 72,55 руб. (74,02 руб.), АИ-95 - 78,90 руб. (80,30 руб.), АИ-98 - 104,66 руб. (104,67 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 20 по 26 октября чуть замедлили снижение до 0,05% после сокращения на 0,09% с 13 по 19 октября. До этого ДТ дешевело на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября, на 0,61% с 22 по 28 сентября.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,32%.

Средняя цена ДТ в стране на 26 октября равнялась 86,52 руб. за литр (на 19 октября - 86,58 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

бензин Росстат
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