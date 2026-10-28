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ВВП РФ в сентябре вырос на 0,5% в годовом выражении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в сентябре 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,5% в годовом выражении после роста на 0,8% в августе, на 0,6% в июле, на 1,7% в июне, на 0,5% в мае, на 1,6% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 0,9% в феврале и на 1,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В III квартале, по расчетам министерства, ВВП РФ вырос на 0,6% в годовом выражении после роста на 1,3% во II квартале и снижения на 0,2% в I квартале.

За январь-сентябрь 2026 года ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 0,6%.

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