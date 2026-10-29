"Русал" договорился с Ганой о строительстве глиноземного завода мощностью 1,2 млн т

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Русал" и Корпорация интегрированного развития алюминиевой отрасли Ганы (Ghana Integrated Aluminium Development Corporation, GIADEC) договорились о добыче в Гане до 5 млн тонн бокситов в год и строительстве глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год. Соглашение на эту тему было подписано в рамках форума "Россия - Африка".

Горнодобывающий проект предусматривает строительство и эксплуатацию предприятия по добыче бокситов на месторождении Ньинахин в Ашантийском регионе на юго-западе Ганы. Оценка минеральных ресурсов предполагаемого к разработке участка месторождения составляет более 100 млн тонн боксита.

В рамках второй очереди проекта предусмотрены строительство и эксплуатация глинозёмного завода мощностью 1,2 млн тонн в год с использованием бокситов с месторождения Ньинахин. Завод будет работать на природном газе.

Проекты будут реализованы через два совместных предприятия - Nyinahini Bauxite и Ghana Alumina Company, в которых "Русал" получит мажоритарную долю. В соответствии с законодательством Ганы, ганская сторона получит миноритарную долю, включая неразмываемую долю в 10%. Совместные предприятия получат права на разведку, добычу и переработку бокситов в Гане в рамках развития интегрированной алюминиевой промышленности Ганы.

"Договорённости с GIADEC – важный шаг в реализации стратегии "Русала" по укреплению собственной сырьевой базы. Гана обладает одними из крупнейших неосвоенных запасов бокситов в Западной Африке, и мы видим здесь возможность наладить производство полного цикла - от добычи 5 млн тонн руды в год до выпуска 1,2 млн тонн глинозёма. "Русал" работает на африканском континенте более двадцати лет, и этот опыт позволит нам эффективно реализовать ганские проекты – от проектирования до вывода предприятий на проектную мощность", - отметил глава "Русала" Евгений Никитин.

Сейчас ключевым поставщиком глинозема для компании является Гвинея, где "Русал" добывает бокситы на месторождении Диан-Диан (мощность около 3 млн тонн) и владеет глиноземным заводом Фригия (производит около 2,1 млн тонн бокситов и около 600 тыс. тонн глинозема в год). По данным "Русала", к концу первого полугодия доля собственного глинозема в поставках была на уровне 89%.

"Русал" в 2022 году утратил доступ к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии (на эти источники приходилось около 40% потребления этого вида сырья) и стал испытывать проблемы с наличием сырья, закупая более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. Не менее 10% от общего объема потребностей "Русала" в глиноземе приходится на ирландский завод Aughinish, который ряд государств-членов ЕС призывают включить в санкционный список.

Чтобы решить сырьевую проблему, "Русал" в 2024 году приобрел 30% китайского производителя глинозема – компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), получив пропорциональную долю в производстве этого завода, что позволяет российской компании претендовать на 1,4 млн тонн глинозема в год. В 2025 году "Русал" договорился о покупке до 50% в индийском глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries, расположенном в штате Андхра-Прадеш, с проектной мощностью 1,5 млн тонн.

Кроме того, "Русал" рассматривает возможность строительства комплекса по добыче бокситов и производству глинозема в Индонезии.