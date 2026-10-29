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Фармацевтическая Eli Lilly в III квартале увеличила выручку на 39%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Eli Lilly, крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания в мире, в третьем квартале 2026 года нарастила чистую прибыль и выручку, а также существенно улучшила прогноз выручки на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,45 млрд, или $7,22 в расчете на акцию, по сравнению с $5,58 млрд, или $6,21 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль составила $7,58 на акцию. Средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал ее на уровне $6,26 на акцию.

Выручка выросла на 39% и составила $24,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали $22,61 млрд.

Самым продаваемым препаратом компании в прошлом квартале стал Mounjaro, используемый при лечении диабета и ожирения - выручка от продажи этого препарата подскочила до $10,72 млрд с $6,52 млрд годом ранее при прогнозе в $10,16 млрд. Продажи препарата Zepbound выросли до $5,35 млрд с $3,59 млрд (прогноз - $5,09 млрд).

Eli Lilly резко повысила прогноз годовой выручки, до $91-92 млрд с ранее ожидавшихся $85-87 млрд. В то же время компания понизила прогноз для скорректированной прибыли до $35-36 на акцию с $35,5-36,5 на акцию из-за сделок по слияниям и поглощениям.

Котировки акций компании в ходе предварительных торгов в четверг растут на 3,6%. С начала года капитализация компании подскочила почти на 20%, до $1,21 трлн.

Eli Lilly
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