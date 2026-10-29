Цена Brent остается ниже $114 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сообщений о новых дипломатических усилиях его сторон.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 по московскому времени торгуются по $113,97 за баррель, на $1,35 (1,17%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,31 (1,27%), до $101,47 за баррель.

В среду контракты на Brent подорожали на 1%, на WTI - на 3%.

Газета The Wall Street Journal сообщила накануне со ссылкой на осведомленные источники, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры.

Тем временем глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта. "Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Речь идет о плане, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

"Цены оказались под давлением сегодня на фоне возобновления дипломатических усилий, направленных на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке," - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Надежное соглашение с участием Ирана может привести к снижению премии за геополитический риск в цене Brent, особенно если улучшатся условия для морских перевозок и на рынок будут поступать дополнительные объемы нефти, - написал аналитик Zaye Capital Markets Наим Аслам. - Дальнейшая динамика нефтяных цен будет в значительной степени зависеть от того, что будет восстанавливаться быстрее после нормализации геополитической ситуации - производственные и транспортные мощности или мировой спрос".

Более существенному снижению нефтяных цен препятствуют обеспокоенность активностью йеменских хуситов, а также опасения относительно того, что США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство транспорта страны. Днем ранее они атаковали НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии.

"Повышательные риски для цен на нефть остаются высокими на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", - говорится в аналитической записке ANZ Research.

Как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в американских хранилищах на прошлой неделе сократились на 1,892 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,87 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,462 млн баррелей.