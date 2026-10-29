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ЦБ предлагает ввести ответственность для директоров ПАО за неправомерные действия, которые ведут к потерям инвесторов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Банк России полагает возможным обсудить идею введения для директоров публичных акционерных обществ (ПАО) фидуциарной ответственности по аналогии с ответственностью менеджмента финансовых организаций, которые обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах клиентов, возмещать причиненные убытки.

"Следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов (...). На финансовом рынке это все очень четко прописано, можно подумать о том, чтобы для публичных акционерных обществ было установлено примерно то же самое", - сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах форума "Мосбиржи" по корпоративному управлению.

Он подчеркнул, что речь идет именно про неправомерные действия, "потому что инвестиция сама по себе - это рискованная деятельность".

Чистюхин напомнил, что фидуциарная ответственность у директоров поднадзорных ЦБ РФ финансовых компаний "выведена в специальную регуляторную плоскость".

"И это в момент очищения финансового рынка сыграло крайне позитивную роль для того, чтобы многие директора понимали, что они здесь не за красивые глаза сидят и не за вознаграждение, а за качественную работу. В противном случае можно оказаться в ситуации, когда ты будешь вынужден возмещать огромные суммы, связанные с твоей некачественной деятельностью или даже с деятельностью, когда ты голосовал по совершенно неправильным решениям", - сказал Чистюхин в ходе выступления на форуме.

В 2018 году законодательство обязало негосударственные пенсионные фонды (НПФ) инвестировать "исключительно в интересах" клиентов, покупать и продавать активы на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе по соотношению риска и ожидаемой доходности. Если же фонд этого не обеспечил и недополучил доход, ему необходимо возместить средства из собственного капитала.

Владимир Чистюхин ЦБ РФ Банк России
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