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Товарооборот продукции АПК между РФ и Мадагаскаром за 9 месяцев увеличился в 1,8 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и Мадагаскаром за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился в 1,8 раза. Об этом сообщает Минсельхоз РФ по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Мадагаскара Гаэтаном Раминду.

В сообщении приводится только динамика показателя.

Основу российского экспорта составляет пшеница. Из Мадагаскара в РФ поставляются какао-бобы, гвоздика, ваниль, корица и цветки коричного дерева.

Согласно сообщению, Лут отметила готовность отечественных экспортеров наращивать поставки зерновых, муки, масложировой продукции и минеральных удобрений

В рамках обсуждения вопросов научно-технического сотрудничества речь в том числе шла об искусственном осеменении сельхозживотных и поставках российской племенной продукции мелкого рогатого скота. "Кроме того, ведущие отечественные научно-исследовательские институты готовы расширять сотрудничество в сфере селекции и семеноводства, проводить сортоиспытания и экологические испытания", - говорится в пресс-релизе.

По итогам встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства между двумя ведомствами. Документ направлен на укрепление торгово-экономических и научно-технических связей, а также на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

Минсельхоз Мадагаскар АПК
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